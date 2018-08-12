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Общество

В Крыму призвали Вайкуле не оценивать полуостров через кошелек‍

(обновлено: 15:03 12.08.2018)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПевица Лайма Вайкуле. Архивное фотоПевица Лайма Вайкуле. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе ответил слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что не намерена выступать в Крыму ни за какой гонорар.

Певцы Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис выступают в третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Иоффе призвал артистку не рассматривать ситуацию с полуостровов "через кошелек", поскольку творчество "не измеряется в серебряниках".

"Можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит. А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо", — заявил Иоффе.

При этом он рассказал, что в скором времени Вайкуле по решению мониторинговой группы включат в "крымское досье".

Иоффе такжде добавил, что многие годы был ценителем творчества певицы.

Ранее в Общественной палате полуострова составили "крымское досье", куда намерены включать тех, кто не признает выбор жителей республики на референдуме в марте 2014 года.

Гарик Сукачев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сукачев ответил Макаревичу на заявление о Крыме
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Ни за какой гонорар

Ранее Вайкуле во время пребывания в Одессе заявила, что не намерена выступать в Крыму, какой бы гонорар ей ни предложили.

"Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам", — отметила артистка.

При этом Вайкуле выступила в защиту своих коллег, которые попали на Украине в "черные списки".

Директор артистки Алексей Яковлев, комментируя ее слова, отметил, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности". Он также назвал эту ситуацию "раздутой и перекрученной".

Участники Ялтинского международного экономического форума на паруснике Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Продюсер и партнер певицы Андрей Латковский, в свою очередь, отметил, что Вайкуле просто соблюдает закон.

"Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдет. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием <…> Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку — всех", — добавил он.

Слез не будет

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также прокомментировал слова Вайкуле.

По его словам, на полуострове не расстроены тем, что певица не планирует выступать в Крыму. При этом он отметил, что никто не намерен включать ее в "черные списки".

Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Слова о том, что нам, европейцам, запрещено туда ездить — это в некотором роде демонстративная ложь. Правда, исполнительница, возможно, не знает, что как раз-таки европейцы сюда ездят толпами — и выступают, и общаются с людьми", — заявил депутат.

Бальбек также отметил, что крымчане убедились, что есть друзья полуострова, есть враги. Кроме того, существует, по его словам, третья категория, которая ждет команды.

"Вайкуле еще команду не получила ни с одной, ни с другой стороны", — резюмировал член нижней палаты парламента.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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