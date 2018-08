В Москве пройдет фестиваль в честь 90-летия Парка Горького

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Праздничный фестиваль с электронной музыкой и выступлением театральных трупп Liquid Theatre и Derevo в честь 90-летия со дня основания Парка Горького пройдет в столице с 25 августа по 2 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького был основан в 1928 году. Территорию от главного входа до Нескучного сада спроектировал русский авангардист Константин Мельников, а в 1932 году над проектом парка начали работать архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов. Однако ансамбль главного входа в Парк Горького был построен в 1955 году, над его созданием трудились архитекторы Юрий Щуко и Ассен Спасов. Вход создан по образу триумфальной арки, символизирующей Победу СССР в Великой Отечественной войне.

"В честь 90-летия со дня основания Парка Горького столичного департамента культуры пройдет праздничный фестиваль. Он продлится с 25 августа по 2 сентября. Его главными темами станут искусство, детство, спорт, театр, музыка, знания и доброта. Свои выступления подготовили театральные труппы Liquid Theatre и Derevo, композитор и пианист Петр Айду, создатели световых инсталляций и видео-арта Stereotactic", — говорится в сообщении.

Добавляется, что площадки фестиваля разместятся по всему Парку Горького, а на Голицынском пруду для прогулок установят гигантский понтон в виде числа 90. Его площадь составит порядка 1,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, в Московском музее современного искусства 15 августа стартует приуроченная к юбилею выставка.

Отмечается, что фестиваль стартует с выступления проекта Liquid Theatre: 25 и 26 августа они покажут свои представления у главного входа в парк. В спектакле "Flowers/Гендель" они объединят оперу с приемами уличного и танцевального театров. Кроме того, 30 августа со спектаклем "Полночный баланс" выступят лауреат "Золотой маски" Антон Адасинский и его труппа Derevo. Импровизированной сценой для артистов станут песчаный пляж и Пионерский пруд в парке.

Сообщается, что 31 августа на пруду появятся понтоны с установленными на них роялями. А 1 сентября на Пушкинской набережной запланирован концерт электронной музыки в сопровождении видео-арта от команды Stereotactic и выступление мадридской инди-рок-группы Hinds. В последний день фестиваля горожан ждет выступления групп On the Go, The Soul Surfers, Муси Тотибадзе и Луны. Сцена будет установлена в чаше центрального фонтана.