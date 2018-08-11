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Общество

В Крыму ответили на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Август 2018 (20)
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© Depositphotos / vvoennyyМасандровский пляж, Ялта. Архивное фотоМасандровский пляж, Ялта. Архивное фото
© Depositphotos / vvoennyy

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Крыму скептически восприняли заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении поднять украинский флаг над полуостровом.

Вид Ялты из иллюминатора парусника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте

Ранее Порошенко в День Ялты пожелал, чтобы над городом и всем полуостровом развевался украинский флаг.

"Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг", — написал Порошенко в фейсбуке.

Украинский лидер также выразил надежду, что в Крыму когда-нибудь зазвучит гимн Украины.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил РИА Новости, что флаг другого государства никогда не поднимается над Крымом.

Фикс также призвал Киев прекратить спекуляции на тему статуса полуострова. Парламентарий посоветовал Порошенко обратить больше внимания на проблемы внутри собственной страны.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши", — сказал Фикс.

Порошенко не раз спекулировал на теме государственного флага. Так, практически с той же речью он обратился к жителям Севастополя в День города в начале июня.

Настоящий тролль

Слова Порошенко также прокомментировал сенатор Алексей Пушков. В частности, он напомнил о низком рейтинге действующего президента среди украинцев. По мнению политика, в таком случае Порошенко остается довольствоваться лишь пустыми обещаниями.

В свою очередь депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала заявление Порошенко троллингом.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко во время пресс-конференции во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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"Что Тимошенко, что Порошенко…" Депутат из Крыма о рейтингах на Украине
"В кругу тех, кто ведет социальные сети президента Порошенко, завелся настоящий тролль! С завидной регулярностью он вторгается в информационное пространство в дни празднования юбилеев российских городов, обещая им то украинский флаг, то гимн", — написала Поклонская в фейсбуке.

По ее мнению, слова главы государства адресованы не крымчанам, а украинцам, перед которыми президенту следует оправдаться за повышение цен на газ, коррупцию и войну.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 96 процентов жителей полуострова.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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