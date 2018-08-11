В Якутии назвали лучшие проекты образовательного форума "Синергия Севера"

ЯКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Названы 14 лучших проектов, разработанных участниками молодежного образовательного форума "Синергия Севера", сообщила РИА Новости пресс-секретарь мероприятия Анна Захарова.
"По итогам конкурса 14 лучших проектов получили государственные гранты в размере 50 и 100 тысяч рублей", — рассказала РИА Новости Захарова.
В направлении "Я-ИНЖЕНЕР" победили Николай Местников, разработавший системы электроснабжения объектов дальневосточного гектара с помощью солнечных батарей, Степан Андросов с приложением для цифрового строительства и Евгений Соловьев, создавший аналог подводной платформы с видеомониторингом.
Среди добровольческих идей гранты получили: проект по облагораживанию улиц (Сардана Туралысова и Элена Романова), акция "Бумеранг добра" (Кирилл Рычков), бригада волонтеров-медиков (Надежда Михайлова), волонтерский центр в Сунтарском районе (Николай Антонов и Егор Андреев), парафестиваль (Айнара Сокольникова), марафон доноров (Мария Фофонова), проект сохранения культурного наследия КМНС (Пелагея Слепцова) и "Спринт добра" (Дайана Васильева).