Молодежь стала больше интересоваться политикой, заявил глава ФАДН

ПЯТИГОРСК, 11 авг — РИА Новости. Молодежь стала больше интересоваться и погружаться в политические процессы, в отличие от 1990-х годов, сообщил журналистам глава федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Был определенный провал в 90-е — начале 2000-х, когда молодежь переставала интересоваться общественно-политическими процессами, которые происходят в нашей стране. Сейчас все-таки растет менее инфантильная, более активная и погруженная в процессы, которыми живет страна, молодежь. "Машук" — это очередное подтверждение этому", — сказал Баринов журналистам на форуме "Машук" в Пятигорске.

По его словам, для многих "Машук" становится стартом в дальнейшей жизни.

"Почти все руководители отделов работы с молодежью в республиках прошли школу "Машука". Я уверен, что и сегодняшний "Машук" — это очередной старт для очень многих талантливых, активных, способных ребят", — сказал Баринов.

Форум "Машук" проводится в девятый раз в Пятигорске у подножья горы Машук с 10 по 24 августа, в две смены он примет две тысячи человек. Грантовый фонд составит более 80 миллионов рублей.