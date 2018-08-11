На аэродроме в Рязанской области открыли памятник летчикам-героям

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО (Рязанская обл.), 11 авг — РИА Новости. Памятник летчикам-героям 203-го Гвардейского Орловского полка торжественно открыли в субботу на территории аэродрома Дягилево.

Как рассказал журналистам командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, в этом году исполняется 77 лет с первого боевого вылета полка.

203-й Гвардейский Орловский полк — единственное формирование в составе Дальней авиации, включающее в себя самолеты-топливозаправщики Ил-78.

"Памятник открыт одиннадцати героям Советского Союза, летчикам, которые во время Великой Отечественной войны совершили подвиг. Мы увековечим их память в честь 77-й годовщины первого боевого вылета полка", — сказал Кобылаш.

Он добавил, что личный состав полка гордо несет его знамя и хранит традиции предшественников.

"Традиции, заложенные еще тогда — высокая боевая выучка, профессионализм, самоотверженность и самоотдача при выполнении поставленных задач — все эти качества и сегодня присутствуют у личного состава, который стоит в строю", — сказал генерал.

В свою очередь, председатель совета ветеранов-дальников, экс-командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант в отставке Михаил Опарин пожелал пилотам успехов в боевой подготовке и хорошей лётной работы.

"Я рад, что знамя полка и штурвалы самолетов-заправщиков находятся в надежных руках экипажей этого уникального и единственного в стране полка", — сказал он.

Мероприятие также было приурочено к 106-й годовщине создания Военно-воздушных сил России.