В Пятигорске открылся Северо-Кавказский форум "Машук"

ПЯТИГОРСК, 11 авг — РИА Новости. Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук-2018" торжественно открылся в Пятигорске в субботу.

Форум проводится в девятый раз в Пятигорске у подножья горы Машук с 10 по 24 августа, в две смены он примет две тысячи человек. Грантовый фонд составит более 80 миллионов рублей.

"Поздравляю вас с открытием. Форум "Машук" — это маленький Кавказ, здесь представители всех регионов… 2 тысячи человек пройдут форум. Молодежь — наша надежда и опора. Хочу пожелать, чтобы вы, приехав домой, будете воплощать тот опыт, который тут получили", — обратился к участникам "Машука" полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников.

Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов пожелал участника лучше узнать друг друга и подружиться.

"Хочу пожелать, чтобы в эти дни на "Машуке" вы лучше узнали друг друга и почувствовали плечо соседа, подружились вне зависимости от региона и национальности. Пронесите эту дружбу на долгие годы, это будет вашим конкурентным преимуществом", — сказал Баринов.