МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Свыше 200 иностранных участников представят свои работы на фестивале "Времена и эпохи" в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Фестиваль "Времена и Эпохи" проходит в столице с 10 по 22 августа на 30 площадках. Во время фестиваля ведущие клубы реконструкторов из России и зарубежья воссоздают различные эпохи от каменного века до 1980-х годов. Среди участников будут разыграны девять грантов по 1 миллиону рублей на реализацию исторических проектов.

"На фестивале "Времена и Эпохи" участники из России воссоздают события далекого прошлого бок о бок с реконструкторами из зарубежных исторических клубов. Увидеть программы реконструкторов-иностранцев можно на 12 фестивальных площадках из 30. Двести десять гостей из Великобритании, Франции, Италии, Испании, Болгарии, Индии и других стран познакомят москвичей и туристов с костюмами, обычаями и традициями самых разных эпох", — рассказали организаторы.

Так, реконструкторы из Франции представят свой взгляд на Римскую республику, наполеоновские войны и Первую мировую войну, участники из Нидерландов покажут времена палеолита, мезолита и неолита, из Великобритании — Каменный век, Викторианскую эпоху, события XVII века, Семилетнюю и Первую мировую войны.

Самой многочисленной по участию иностранных гостей станет локация "Конкурс исторических проектов" на площади Революции, где можно будет встретить реконструкторов из Франции, Великобритании, Индии, Словении, Черногории и Италии. Реконструкторы из французской провинции Шампань, а также клуб из Великобритании, специалисты Словении и Черногории представят эпоху Первой мировой войны.

На Покровском бульваре свои умения покажут 32 иностранных реконструктора, которые познакомят гостей фестиваля с эпохами Римской республики, античности и средневековья, также на бульваре можно "переместиться" в начало XVIII века. "Экспозиция на Рождественском бульваре посвящена периоду Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Здесь можно будет познакомиться с 23 реконструкторами из ведущего болгарского военно-исторического клуба, который уже в третий раз принимает участие в московском фестивале исторической реконструкции", — рассказали в оргкомитете. На Тверском бульваре горожане могут познакомиться с работами об эпохе наполеоновских войн.