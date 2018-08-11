Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем физкультурника отметил, что развитие массового спорта — одна из ключевых, приоритетных задач государства, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Развитие массового спорта — одна из ключевых, приоритетных задач государства. Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта, ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели", — подчеркнул Путин в послании.

Также он добавил, что именно из физкультурного движения, из школьных секций и кружков начали свое восхождение к спортивному Олимпу многие прославленные чемпионы и рекордсмены России.

"Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю всего наилучшего", — заключил президент.

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