Федотов попросил ФСИН пустить правозащитницу Светову в колонию к Сенцову

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что обратился к руководству ФСИН России с просьбой пустить журналиста и правозащитницу Зою Светову в колонию в ЯНАО, где содержится осужденный в РФ за терроризм Олег Сенцов.
"Соответствующее письмо я направил директору ФСИН России. Надеюсь, что уже в понедельник будет положительная резолюция", — добавил председатель совета.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.
Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы. ФСИН России сообщал в четверг, что его состояние здоровья не является критичным.