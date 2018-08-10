Федотов попросил ФСИН пустить правозащитницу Светову в колонию к Сенцову

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что обратился к руководству ФСИН России с просьбой пустить журналиста и правозащитницу Зою Светову в колонию в ЯНАО, где содержится осужденный в РФ за терроризм Олег Сенцов.

"Сегодня ко мне обратилась известный журналист и правозащитник Зоя Феликсовна Светова с просьбой походатайствовать перед ФСИН России, чтобы ее пустили в колонию №8 в Ямало-Ненецком автономном округе, где находится Олег Сенцов", — сказал Федотов РИА Новости в пятницу.

"Соответствующее письмо я направил директору ФСИН России. Надеюсь, что уже в понедельник будет положительная резолюция", — добавил председатель совета.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.

Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы. ФСИН России сообщал в четверг, что его состояние здоровья не является критичным.