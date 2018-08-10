В московском парке "Красная Пресня" открылся турецкий фестиваль

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Второй фестиваль Турции открылся в Москве в парке "Красная Пресня" выступлением турецкого поп-ансамбля и лотереей, в рамках которой разыгрывается 100 ваучеров на проживание в курортных отелях на побережьях страны.

Как передает корреспондент РИА Новости, на протяжении трех дней гости фестиваля смогут не только принять участие в этой масштабной лотерее, но и ознакомиться с традициями и культурным наследием Турции. Программа фестиваля предполагает выступление не только турецкого поп-ансамбля, но и военного оркестра "Мехтеран" — янычар, которые известны посетителям предыдущего фестиваля по исполнению песни "Катюша". С 10 по 12 августа зрители смогут попробовать блюда турецкой кухни, посмотреть фешен-шоу турецких модельеров и ознакомиться с традиционными турецкими развлечениями, многие из которых уходят корнями в века, как например, традиционная турецкая масляная борьба.

На открытии фестиваля один из участников этого турнира рассказал, что в ходе одного боя борцы могут использовать от 15 до 30 литров оливкового масла.

В деревне ремесел посетители фестиваля познакомятся с работами мастеров древнейших турецких специальностей: стеклодувного, гончарного и кожевенного дела, росписью по керамике, вышивкой, созданием стеклянных витражей и традиционных игрушек. На отельной сцене на протяжении трех дней будут проходить кулинарные мастер-классы.

Посол Турции в России Хюссейн Дириоз заявил РИА Новости, что в прошлом году гостями фестиваля стали 150 тысяч человек.

"В этом году погода намного лучше. Мы надеемся, что гостей будет гораздо больше", — сказал посол.