В Госдуму внесли проект по улучшению условий оценки качества госуслуг

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Законопроект по наделению органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по созданию условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Проект закона внесен в ГД членом Совета Федерации Вячеславом Наговицыным в пятницу.

"В целях единообразного регулирования правоотношений в сфере проведения независимой оценки качества условий оказания услуг разработан настоящий проект федерального закона, которым вносятся изменения в пункт 241 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в части наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по созданию условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания", — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы отмечает, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет федерального бюджета.