Глава Мордовии наградил лучших спортсменов и тренеров республики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков вручил награды ведущим спортсменам и тренерам республики на торжественном мероприятии, посвященное Дню физкультурника, сообщает пресс-служба главы региона.

За первое полугодие на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня членами сборной Мордовии завоевано 590 наград, 40% из них — золотые.

"По многолетней традиции, глава Мордовии Владимир Волков наградил ведущих спортсменов и тренеров республики — тех, кто показал высокие результаты на крупнейших соревнованиях, кто активно работал по развитию физкультуры и спорта. Предваряя церемонию награждения, руководитель региона отметил, что в этом году ее можно назвать юбилейной: ровно 20 лет назад Мордовия стала первым регионом страны, где начали выплачиваться государственные стипендии ведущим спортсменам, а затем присуждаться республиканские гранты в области спорта. Это начинание было поддержано как на федеральном уровне, так и во многих регионах России", — говорится в сообщении.

Волков отметил, что победы мордовских спортсменов в разных видах спорта дают повод для гордости и вдохновляют тысячи ребят, которые делают свои первые шаги в спорте.

Глава Мордовии также поблагодарил представителей спортивной общественности республики за огромный вклад в организацию и проведение чемпионата мира по футболу, подчеркнув, что теперь на первое место выходит задача грамотного использования наследия чемпионата.

"В ближайшие годы совместно с Минспортом России мы намерены максимально загружать все наши спортивные объекты. Уже в декабре республика примет чемпионат России по фигурному катанию. В планах — проведение в Саранске матчей национальных команд, в том числе молодежных, юниорских, женских сборных России по футболу", — отметил Волков.

После завершения чемпионата в республике вырос интерес к футболу. Это подтвердили три первых домашних матча футбольного клуба "Мордовия" — в общей сложности их посетили более 76 тысяч зрителей.

"Разработана Стратегия развития футбола в Мордовии до 2030 года. Акцент в ней сделан на детей, создание условий для развития массового и любительского футбола. В ближайшей перспективе мы ожидаем, что число детей, занимающихся футболом, вырастет как минимум в полтора раза. Поэтому сейчас активно прорабатываем вопрос создания в Саранске детского футбольного центра федерального уровня", — подчеркнул глава Мордовии.

В сообщении отмечается, что в прошлом году Мордовия вновь была признана самым спортивным регионом страны. Сейчас в республике развиваются 23 базовых вида спорта. Растет и число жителей, регулярно занимающихся спортом — сейчас этот показатель составляет 38,5%.

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