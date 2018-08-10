Собянин наградил победителей конкурса проектов в области строительства

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу на торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, поздравил представителей отрасли и наградил победителей городского конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

"Попавшие в список награждаемых объекты уникальны не только своими архитектурными дизайнами и внешним видом, но и содержательно, они делают огромную работу в городе, и нужны миллионам москвичей", — сказал Собянин.

По его словам, уникальны не только объекты, выбранные на конкурсе, но и сам конкурс, так как номинанты избирались общегородской конкурсной комиссией и открытым голосованием граждан.

"В конкурсе приняли участие миллионы москвичей", — добавил столичный градоначальник.

Победителем номинации "Проект года" стал проект "Природно-ландшафтный парк "Зарядье". Кроме того, по итогам открытого общегородского голосования парк попал в номинацию "Лучший реализованный проект строительства объектов культурно- просветительского назначения".

"Совершенно объективно, что парк "Зарядье" стал проектом года, его оценило не только профессиональное жюри, но и миллионы москвичей", — отметил Собянин.

По решению общегородской конкурсной комиссии в этой номинации отметили проект "Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына".

Победителем в номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения" решением общегородской конкурсной комиссии и по итогам открытого общегородского голосования стал проект "Большая спортивная арена "Лужники".

"Стадион прошел самые важные испытания чемпионатом мира по футболу, когда был полностью заполнен болельщиками из разных стран", — заявил Собянин, отметив и важность того, что удалось сохранить архитектурный облик "Лужников", которые "являются символом олимпийского движения в России".

По словам мэра, сделать это было непросто "с учётом тех жестких требований, которые предъявляли специалисты ФИФА".

"Но у нас все получилось, и, конечно, признание этого проекта заслуженно", — сказал он.

Собянин отметил и важность проекта "Новый корпус детской Морозовской больницы на 500 мест".

"Я не скажу, что это шикарный объект с точки зрения внешней архитектуры, но по своему содержанию — это уникальная клиника, равной ей нет, наверное, во всем мире. Там собраны все самые новейшие медицинские технологии в одном больничном корпусе", — сказал мэр.

Кроме того, победителями конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" в 2017 году в разных номинациях по итогам голосования городской конкурсной комиссии стали: проект "Городской квартал "Ривер Парк", проект "Жилые корпуса 20/1 и 20/2 в Новых Ватутинках, поселок Десеновское", проект "Хорошевская гимназия", проект "Многофункциональный комплекс "ОАЗИС", проект "Реконструкция железнодорожного переезда на 18 км Киевского направления МЖД", проект "Торгово-развлекательный комплекс "Миля", а также проект "Реконструкция исторического здания Малого театра" и "Реконструкция Усадьбы Татищева".

Победителями этого же конкурса по итогам общегородского открытого голосования стали также: проект "Многоквартирный жилой дом с благоустройством территории, проспект Вернадского дом 58", проект "Жилой комплекс "Эталон-Сити", проект "Круглый детский сад "Варшавское шоссе 141", проект "Башня "Федерация" и другие.

Победителем номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта" по решению общегородской конкурсной комиссии и итогам открытого общегородского голосования признан проект "Участок от станции "Парк Победы" до станции "Раменки" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.