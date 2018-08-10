Европейскому университету в Петербурге вернули лицензию

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию на осуществление образовательной деятельности, следует из приказа Рособрнадзора.

"Предоставить автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Европейский университет в Санкт-Петербурге"… лицензию на осуществление образовательной деятельности", — говорится в приказе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе отмечается: "в день издания данного приказа внести в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности запись о предоставлении лицензии".

В конце сентября прошлого года в вуз поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии, а в декабре 2017 года на основании последней проверки со стороны Рособрнадзора университет получил отказ в третий раз. После этого университет проиграл в двух инстанциях спор с Рособрнадзором с требованием отмены акта этой проверки, а также приказа об очередном отказе в выдаче лицензии. В июле 2018 года вуз в четвертый раз направил в образовательное ведомство документы для оформления лицензии.

В документе отмечается, что в день издания данного приказа необходимо внести в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности запись о предоставлении лицензии.