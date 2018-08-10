Россияне жалуются на нарушение ПДД водителями общественного транспорта

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Около половины россиян, участвовавших в опросе Общероссийского народного фронта (ОНФ), жалуются на нарушения водителями общественного транспорта правил дорожного движения (ПДД), а более трети недовольны санитарным состоянием автобусов, сообщила пресс-служба ОНФ в пятницу.

В организации уточнили, что во время мониторинга состояния остановок активисты ОНФ опросили в каждом муниципалитете не менее 10 человек, пользующихся общественным транспортом. Опрос пассажиров о состоянии наземного общественного транспорта осуществлялся в административных центрах субъекта РФ, в одном самом большом по численности населения населенном пункте, а также одном малом населенном пункте, но где численность населения превышает 20 тысяч человек.

"Активисты Народного фронта опросили жителей 83 регионов о качестве работы общественного транспорта. 47% опрошенных сообщили, что замечали, как водители автобусов, троллейбусов, трамваев нарушают правила дорожного движения. Причем 20% опрошенных отметили, что такое происходит достаточно часто. На просьбы и замечания пассажиров они нередко отвечают хамством", — говорится в сообщении.

Респондентам предлагалось ответить на такие вопросы, как "Замечали ли Вы нарушения правил дорожного движения водителями данного маршрута общественного транспорта?", "Как Вы оцениваете внешнее санитарное состояние данного общественного транспорта (чистота кузова, автомобильных номеров и т.д.)?", "Как Вы оцениваете состояние салона данного общественного транспорта (сидения, поручни, окна и т.д.)".

Опрос показал, что чаще всего на нарушения ПДД и низкую культуру обслуживания в общественном транспорте жаловались респонденты из Ханты-Мансийского автономного округа, Тульской, Саратовской, Сахалинской, Курганской, Ивановской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Брянской, Ярославской, Псковской, Пензенской, Костромской, Оренбургской, Кировской, Новосибирской, Иркутской, Ульяновской областей, Бурятии, Коми, Татарстана, Башкирии, Дагестана, Адыгеи, Северной Осетии, Чечни и Чувашии, а также Краснодарского, Ставропольского, Пермского краев.

Кроме того, более трети опрошенных (35%) назвали неудовлетворительным внешнее санитарное состояние автобусов, троллейбусов и трамваев — чистоту кузова, автомобильных номеров и состояние салонов (сидений, поручней, окон). Чуть более половины респондентов (51%) отметили, что водители не дают им билет после оплаты проезда, что "нарушает постановление правительства РФ "Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

"Жители Кировской области отметили, что водители позволяют себе курить во время вождения. А кондукторы ругаются с пассажирами, если у тех нет возможности оплатить билет без сдачи. Повысить грамотность работы кондукторов просят у властей жители Республики Татарстан", — добавили в организации.

В связи с этим, активисты ОНФ предлагают сотрудникам городских управлений пассажирских перевозок не реже раза в месяц проверять, "соблюдают ли перевозчики правила парковки на остановках, насколько корректно водители общаются с пассажирами и есть ли в салоне информация о том, куда можно жаловаться на их действия".

Опрос проводился в мае-июне текущего года среди 3 тысяч человек в 83 регионах страны.