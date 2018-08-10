В комитете ГД не поддержали идею о профдифференциации выпускников школ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Предложение ввести профессиональную дифференциацию выпускников школ с правом поступления в вузы или колледжи будет ограничением для учащихся, школьникам нужно предоставить возможность самостоятельно определять свое будущее, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров ранее заявил РИА Новости, что может инициировать разработку законопроекта по профессиональной дифференциации выпускников школ с правом поступления в вузы или колледжи.

"Никаких ограничений не надо вводить абсолютно, достаточно одного ограничения – это сам школьник: куда хочет, туда пусть идет. Допустим, мы будем отправлять кого-то в среднее специальное учебное заведение, а у него будет заложено стать великим ученым, и он будет больше тяготеть к фундаментальной науке", — заявил РИА Новости Чернышов.

По его словам, необходимо обеспечивать школьникам возможность "пользоваться безбарьерной образовательной средой".

"Мы такими идеями ломаем судьбу человеку, сам пусть определяет. Только свобода, только самоопределение, поэтому никаких дополнительных рамок для учеников при выборе дальнейшего пути своего развития не должно быть", — отметил Чернышов.