МГИМО и РУДН назвали самые популярные факультеты среди абитуриентов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Факультеты международных отношений и международных экономических отношений, международно-правовой факультет, а также факультет международной журналистики и Международный институт энергетической политики и дипломатии пользуются самым большим спросом среди абитуриентов МГИМО в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Самые популярные факультеты: международных отношений, международных экономических отношений, международно-правовой, международной журналистики и Международный институт энергетической политики и дипломатии", — рассказали в пресс-службе вуза.

Там отметили, что конкурс на бюджет вырос, если в 2017 году он составлял 32 человека на место, то в 2018 году количество человек на место достигло 35, на договор конкурс остался прежним — 13 человек на место.

В пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН) РИА Новости сообщили, что в этом году на очную форму обучения было подано около 39 тысяч заявлений.

"Если говорить о самых популярных направлениях подготовки по количеству поданных заявлений, то в ТОП-5 вошли: лечебное дело, стоматология, лингвистика, экономика, фармация", — рассказали РИА Новости в РУДН.

В этом году существенно вырос проходной балл по 24 направлениям подготовки, больше всего балл вырос на направлениях: экология и природопользование, если в 2017 году он составлял 166, то в 2018 — 209, на факультете искусства и гуманитарных наук (251- 2017 год, 277 — 2018 год) и на энергетическое машиностроение, в этом году проходной балл составил 197, в прошлом — 171, рассказали в вузе.

Отмечается, что в этом году зачислено 106 олимпиадников, наибольшее количество заявлений от олимпиадников поступило на направления подготовки: лечебное дело, юриспруденция, зарубежное регионоведение, лингвистика, международные отношения.

В пресс-службе добавили, что на текущий момент зачислены на первый курс бакалавриата на бюджетные места 933 человека, на первый курс магистратуры на бюджетные места 603 человека.

Ранее об итогах своей приемной кампании сообщил МГУ, в этом году туда было зачислено 10 тысяч абитуриентов. Лидерами по востребованности стали механико-математический факультет, факультет вычислительной математики и кибернетики, филологический факультет, юридический и физический. Самый большой конкурс на бюджетное место наблюдается на факультетах гуманитарных направленностей: на факультете глобальных процессов конкурс составил 45,25 человека на место, на факультете мировой политики — 41,4, на факультете государственного управления — 31,9.