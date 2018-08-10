МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правительство отложило ввод возрастного ограничения в 10 лет для автобусов, которые перевозят организованные группы детей, до 30 июня 2020 года, следует из постановления правительства, опубликованного портале правовой информации.

"Требования пункта 3 правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, не применяются до 30 июня 2020 года", — говорится в документе.

По действующей редакции пункта 3 постановления от 17 апреля 2018 года ограничение возраста транспортного средства десятью годами вводится при перевозках детей для автобусов массой до 5 тонн имеющих более 8 мест для сидения для перевозок из/в Москву и Санкт-Петербург, а также Московскую и Ленинградскую области с 1 июля 2018 года, для остальных регионов — с апреля 2019 года, для автобусов массой больше 5 тонн такие ограничения предполагалось ввести с 1 октября 2018 года и с 1 октября 2019 года соответственно.

Ввод возрастного ограничения для автобусов, перевозящих детей, неоднократно переносился по просьбам субъектов РФ и туркомпаний, чтобы дать им время для завершения обновления автопарка. Минтранс в проектах изменений по возрастному ограничению автобусов также указывал на неготовность многих регионов к вступлению требований в силу с 2018 года.