Петросян поблагодарил всех за поддержку во время развода

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян, чей бракоразводный процесс с Еленой Степаненко начался в минувший понедельник, поблагодарил всех, кто поддерживает его в это время.
"Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто поддерживает меня. Спасибо вам, друзья",- сказал Петросян в эфире программе "Вести".
Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.