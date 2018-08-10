В Приморье леопарда назвали Степой в честь персонажа Михалкова

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Полицейские в Приморье назвали леопарда Leo 86М Степой в честь персонажа произведений писателя Сергея Михалкова Дяди Степы.

Леопарду сейчас около пяти лет, он в хорошей физической форме. Судя по снимкам с фотоловушек, Степа всегда готов смело принять вызов самых высоких гор и защитить свою территорию от незваных гостей, отмечают в пресс-службе национального парка "Земля леопарда".

"У молодого леопарда, впервые попавшего в объективы фотоловушек под номером Leo 86М, появится имя — Дядя Степа, в честь персонажа одноименного произведения советского писателя Сергея Михалкова. Так леопарда назвали сотрудники полиции", — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

По словам представителя МВД, полицейские получили право дать имя леопарду в знак признательности за сотрудничество со специалистами службы охраны национального парка "Земля леопарда".

Как дополняет пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", выбрав имя пятнистому хищнику, приморское управление МВД стало хранителем леопарда. В нацпарке также уточнили, что зверя назвали просто Степой в честь героя произведений Михалкова.

"Только в этом году на "Земле леопарда" при содействии полиции было возбуждено четыре уголовных и девять административных дел, проведено 10 совместных антибраконьерских рейдов", — отметили в нацпарке.

Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 года. Его площадь составляет 262 тысячи гектаров. Здесь расположены 70% ареала дальневосточного леопарда. В 2017 году на этой территории зафиксированы 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.