В Подмосковье 887 осужденным пересмотрят сроки по закону "день за полтора"

МОЖАЙСК (Московская область), 10 авг — РИА Новости. Пересмотр сроков осужденных по закону о дне за полтора коснется почти 900 человек в Подмосковье, сообщила журналистам представитель УФСИН России по Московской области Алеся Бегленко.

В начале июля вступил в силу закон, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня — в колонии-поселении.

"Пересмотр сроков осужденных коснется 887 осуждённых в Московской области", — сказала она.

В уголовно-исполнительную систему Московской области входят 11 следственных изоляторов, две колонии-поселения, три колонии общего режима и одна воспитательная колония для несовершеннолетних.

"В суд направлено 436 дел на пересмотр, на сегодня суды рассмотрели уже 85 дел. После рассмотрения 28 человек освобождены, 63 сократили сроки. В Можайской воспитательной колонии четверо подростков освобождены, трем снизили сроки", — уточнила Бегленко.

Также на свободу из Можайской женской колонии вышли 10 осужденных, добавила она.