В Нижневартовске на День строителя покажут шоу "танцующих" экскаваторов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 авг — РИА Новости. Телескопический погрузчик и экскаватор исполнят танец для жителей Нижневартовска на празднике в честь окружного Дня строителя, который состоится на местной площади 11 августа, сообщает городская администрация.

Власти Нижневартовска отмечают, что вес техники, участвующей в представлении, превышает 12 тонн, и несмотря на это машины обладают маневренностью, изящностью передвижения, а также способны выполнять акробатические трюки.

"Во время шоу гости и жители города смогут увидеть, как "танцуют" грузовые машины, "ходят" боком, "идут" след в след и с помощью собственной гидравлической системы отрываются от земли", — сообщили в муниципалитете.

Окружные мероприятия в честь Дня строителя проводятся с 2016 года, ранее масштабные торжества принимали Ханты-Мансийск и Сургут. По информации властей, планируется, что 11 августа Нижневартовск посетят глава автономного округа Наталья Комарова и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.