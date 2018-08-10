В Москве почти 90% водителей оплачивают эвакуацию перед получением машины

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Порядка 86% водителей в Москве оплачивают эвакуацию и хранение автомобиля, перемещенного за нарушение правил парковки, перед получением машины, что позволяет им получить скидку, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта транспорта Максим Ликсутов.

"Порядка 86% водителей оплачивают эвакуацию перед получением машины. Возможность постоплаты эвакуации и хранения автомобилей, перемещенных за нарушение правил парковки, действует уже два года, однако этой возможностью за это время воспользовались только 14% автомобилистов. Большая часть водителей – 86% – предпочитает оплатить перемещение и хранение сразу и получить скидку в размере 25%", — рассказал Ликсутов РИА Новости.

Он пояснил, что постоплата эвакуации введена для того, чтобы сделать процесс возврата автомобиля со спецстоянки простым. По его словам, правила позволяют водителю оплатить эвакуацию в течение 60 дней с момента получения автомобиля, а для тех, кто оплачивает перемещение сразу, предусмотрена скидка.

"Оплата эвакуации производится по квитанции, которая выдается на специализированной стоянке, провести платеж водитель может в любом банке", — отметил заммэра.

Глава ведомства отметил, что ранее подобной возможности у автомобилистов не было. "Мы учли все пожелания горожан и реализовали такое право. Существенная скидка в размере 25%, в свою очередь, стимулирует водителей вносить средства за перемещение автомобиля сразу", — подчеркнул он.