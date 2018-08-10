По закону о "дне за полтора" 14 тысяч человек выйдут на свободу за полгода

МОЖАЙСК, 10 авг — РИА Новости. Около 14 тысяч человек выйдут на свободу по закону о "дне за полтора" в ближайшие полгода, уже освобождены 399 человек, заявил в пятницу журналистам начальник управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН Игорь Веденяпин.

"Освобождению подлежат те, у которых с учётом сокращения заканчивается реальный срок лишения свободы, по нашим предварительным подсчётам, у нас таких лиц 14 тысяч", — сказал Веденяпин.

По его словам, менее чем за месяц с момента вступления закона в законную силу вышли на свободу 399 человек, ещё 330 осужденным сокращен срок.

В начале июля вступил в силу закон, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня — в колонии-поселении.

Одним из освобожденных в связи с перезачетом дней стал лидер скандально известной хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев. Ранее его адвокат сообщил РИА Новости, что Аникеев вышел из московского СИЗО "Лефортово".