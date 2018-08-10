Росприроднадзор проверит оператора горевшей три дня свалки в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 авг – РИА Новости. Департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу в рамках возбужденного административного дела проверит работу оператора мусорного полигона, который три дня горел в Новосибирске, сообщает федеральное природоохранное ведомство.
Как сообщалось, мусор на полигоне "Левобережный" возле Хилокского рынка начал гореть утром во вторник. Горение уже через несколько часов было локализовано на площади в 3 тысячи квадратных метров, однако полностью потушить свалку не удалось. В четверг власти Новосибирска сообщили, что пожар будет ликвидирован до конца суток.
"Департамент Росприроднадзора по СФО расследует административное дело в отношении организации, обслуживающей полигон в Новосибирске (статья КоАП РФ "несоблюдение экологических требований при эксплуатации объекта"). Инспекторы находятся на месте происшествия, производится отбор проб воздуха. Результаты исследований будут известны в ближайшее время", — говорится в сообщении.
В мэрии Новосибирска в пятницу РИА Новости сообщили, что возгорание, как и планировалось, было полностью ликвидировано в четверг. В настоящее время на полигоне проводятся плановые работы по его обслуживанию. Замеры воздуха во вторник и среду не выявили превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ.
"Чтобы предотвратить повторное задымление, проливку ранее горевших участков и отсыпку грунта в плановом порядке будут вести еще несколько дней. Ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в свою очередь в ГУМЧС.
В Росприроднадзоре уточнили, что в связи с возгоранием чрезвычайная ситуация не объявлялась. Ликвидация пожара проводилась силами МУП "Спецавтохозяйство", обслуживающего полигон, муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска и регионального главка МЧС.