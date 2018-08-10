Найденный в пруду под Челябинском памятник Сталину забрали общественники

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину, пролежавший в пруду города Куса Челябинской области более 60 лет и который достали в конце прошлой недели, забрал себе представитель общественного движения "Суть времени", он отказывается передавать его в музей или администрацию города, сообщила в пятницу РИА Новости директор музейно-краеведческого центра Кусы Наталья Ростовцева.

По данным музея, ранее памятник Сталину, сделанный из бетона, был установлен в городском парке. Далее, по предварительной версии, в 1956 году, когда ушел из жизни Сталин и после выступления первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, призвавшего покончить с культом Сталина, было принято решение его демонтировать. Зимой памятник распилили и бросили в пруд. В конце прошлой недели его нашли волонтеры после того, как в пруду понизился уровень воды.

"Памятник Сталину, который достали из пруда в конце прошлой недели, не был доставлен в музей, где после реставрации мы планировали его выставить на экспозицию. Его забрал себе Станислав Стафеев (представитель регионального общественного движения) "Суть времени", и перевез на свой участок в частном жилом доме в Кусе. Я знаю, что это было сделано без согласования с администрацией города и передавать памятник нам он не собирается", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время неизвестно, в каком состоянии находятся фрагменты памятника. Также в музей продолжают приходить посетители, желающие увидеть памятник, но его "у нас нет, все уходят разочарованные", и "объяснить, какова его судьба, нам затруднительно". Кроме того, она сообщила, что администрация города обратилась в полицию с заявлением о пропаже памятника.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону, отделом МВД России по Кусинскому муниципальному району была проведена проверка по данному факту, но признаков состава преступления не было выявлено. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время неизвестно, кому официально принадлежит памятник, пролежавший в пруду более 60 лет.

В администрации Кусы РИА Новости не смогли прокомментировать ситуацию с памятником, так как главы города нет на месте, а его заместитель по социальным вопросам в отпуске.

Как сообщил РИА Новости координатор челябинского регионального движения "Суть времени" Александр Забачев, фрагменты памятника Сталина – верхняя часть (бюст) и нижняя часть (ноги), действительно, находятся на частной территории у активиста движения Стафеева. По его словам, Стафеев памятник не крал, а подобрал у пруда, когда тот находился там бесхозный, подобрал открыто, это видели жители и представители общественной палаты города. Он будет его восстанавливать, и для консультации обратится к экспертам, чтобы понять, в каком виде в итоге памятник можно восстановить, сказал он. "А дальнейшая судьба памятника будет решаться с учетом мнения местных жителей, мы проведем опрос", — пояснил он. Также Забачев уточнил, что на восстановление памятника потребуются финансовые средства – для этого движение объявит сбор средств открытым способом.

Координатор добавил, что у движения "Суть времени" есть подобный опыт – ими восстанавливались памятные знаки в Челябинске.