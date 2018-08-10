На Чукотке снимут клип-гимн Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Видеоклип – гимн Восточного экономического форума снимут в Анадыре с участием местных жителей, сообщает правительство Чукотки.
Отмечается, что съемки пройдут 14 августа. Приветствуется наличие национального костюма любого народа, живущего в России. Тем, у кого нет своего костюма, на время съемки клипа предоставят камлейки – традиционную промысловую одежду у народов Аляски и северо-востока Сибири.
Помимо Чукотки в клипе примут участие все регионы ДФО.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.