На Чукотке снимут клип-гимн Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Видеоклип – гимн Восточного экономического форума снимут в Анадыре с участием местных жителей, сообщает правительство Чукотки.

"На главной площади Анадыря будет проходить съемка видеоклипа – гимна Восточного экономического форума, посвященного ДФО. В музыкальном видеоклипе могут принять участие жители Чукотского автономного округа, активисты, молодежь и просто неравнодушные граждане… Задача музыкального клипа — максимально раскрыть красоту нашего края и его людей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что съемки пройдут 14 августа. Приветствуется наличие национального костюма любого народа, живущего в России. Тем, у кого нет своего костюма, на время съемки клипа предоставят камлейки – традиционную промысловую одежду у народов Аляски и северо-востока Сибири.

Помимо Чукотки в клипе примут участие все регионы ДФО.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.