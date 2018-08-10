Замену асфальтобетонного покрытия на проспекте Мира закончат к 12 августа

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Замену асфальтобетонного покрытия на участке проспекта Мира в Москве завершат к 12 августа, сообщил журналистам заместитель начальника объединённого комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Зверев.

"Ремонт асфальтобетонного покрытия ведётся на участке проспекта Мира от Садового кольца до участка Третьего транспортного кольца. Замена асфальта ведётся на площади 84 тысячи квадратных метров", — сказал Зверев журналистам в пятницу.

Он пояснил, что на данном участке заменяется только верхний слой асфальтового покрытия.

"Данный объект является объектом программы "Моя улица" 2015 года, на нем установлены гранитные борты, их замена не производится. Гарантийный срок покрытия три года, и в настоящее время на данном участке гарантийный срок окончен", — пояснил Зверев.

По его словам, работы планируется завершить к 12 августа. В них задействованы порядка 50 человек и 110 единиц техники.

"Работы производятся в ночное время суток, с частичным перекрытием проезжей части", — добавил он.