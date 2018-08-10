В Приморье полицейские спасли черного котенка на проезжей части

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Черного котенка, который бегал под машинами по проезжей части в Приморье, спасли сотрудники полиции и назвали его Жориком, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"Проезжая мимо Дворца культуры угольщиков, полицейские заметили котенка, который выбежал на проезжую часть под колеса их автомобиля. Остановившись, сотрудники полиции попытались достать пушистого малыша, который метался от колеса к колесу. Испуганный котенок выбежал из-под автомобиля, пересек полосу дорожного движения и забрался под одну из иномарок, остановившуюся в потоке транспортных средств", — говорится в сообщении.

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему старший следователь Оксана Кащенко и оперуполномоченный уголовного розыска Владислав Марочкин спасли котенка и отвезли в отдел полиции, где накормили и назвали Жориком. Спасенного котенка приняло одно из обществ защиты животных города Артема, отметили в ведомстве.