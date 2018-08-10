В Подмосковье десять женщин вышли на свободу по закону "день за полтора"

МОЖАЙСК (Московская обл.), 10 авг — РИА Новости. Десять осуждённых вышли на свободу из Можайской женской колонии по закону "день за полтора", сообщает в пятницу пресс-служба управления ФСИН по Московской области.

В четверг Можайский городской суд рассмотрел 28 ходатайств, поданных из этой колонии для женщин, впервые попавших в места лишения свободы.

"По итогам заседания 18 женщинам был сокращён срок отбывания наказания, 10 осужденных вышли на свободу", — говорится в сообщении ФСИН.

В начале июля вступил в силу закон, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня — в колонии-поселении.