В Московском зоопарке впервые появились на свет детеныши безухого варана

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Шесть детенышей калимантанского безухого варана вылупились на днях в Московском зоопарке, что стало первым в истории случаем рождения этих рептилий в неволе, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В Московском зоопарке появились на свет детеныши краснокнижного калимантанского безухого варана. Это первый в истории случай рождения редких малазийских рептилий в неволе — в условиях зоопарка. Всего на днях вылупились шесть детенышей у двух разных самок", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, еще ни одному зоопарку не удавалось добиться размножения калимантанских безухих варанов. "Кроме того, лишь немногие зоопарки мира могут похвастаться наличием такого уникального вида в своей коллекции", — добавила она.

Акулова рассказала, что получить потомство удалось благодаря тщательному подбору пар, созданию условий содержания, максимально приближенных к природным, а также оптимальному пищевому рациону. Она отметила, что сведения, полученные в ходе исследований особенностей поведения и размножения рептилий, имеют большую научную ценность для зоологического сообщества. "Возможно, благодаря им удастся создать стабильную популяцию данного вида в неволе и защитить его от исчезновения", — уточнила Акулова.