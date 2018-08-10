Медведев: мобильные пункты размещения людей должны быть в каждом округе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел в Петропавловске-Камчатском мобильный пункт временного размещения населения (ПВР), развернутый МЧС России, и предложил предоставить такие лагери каждому федеральному округу.

По словам заместителя директора департамента гражданской защиты МЧС РФ Владислава Гадеева, в настоящее время в России существует четыре таких пункта. Медведев отметил, что их количество необходимо увеличить.

"Нам точно нужны пункты на каждый федеральный округ. Округов всего восемь. Подготовьте предложения. Это (мобильные ПВР) необходимо в ряде сложных ситуаций", — сказал Медведев.

Медведеву пояснили, что данный пункт находится на хранении в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Председателю правительства также показали технику, находящуюся в эксплуатации местного МЧС, ряд объектов лагеря для размещения населения.

Мобильный пункт размещения предназначен для приема, временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при возникновении ЧС. Пункт состоит из административной, жилой, санитарно-гигиенической, складской зон, пункта приготовления пищи, медицинского пункта, КПП, зоны хранения воды и водоподготовки. Вместимость составляет 125 человек.