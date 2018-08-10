Нацпроекты должны учитывать потребности Дальнего Востока, заявил Медведев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Национальные проекты в рамках майского указа президента должны учитывать потребности Дальнего Востока и Байкальского региона, где уровень жизни ниже среднего по стране, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

"Сейчас мы активно формируем национальные проекты, там должны быть учтены и отражены потребности тех территорий, которые находятся в поле нашего особого внимания, это Дальний Восток, Байкальский регион. Причем достигнуть необходимых показателей, универсальных и обобщающих показателей, таких как продолжительность жизни, можно, если только заниматься решением проблем в каждом конкретном регионе", — заявил Медведев. Он отметил, что для Дальнего Востока "это действительно трудная задача".

По словам премьер-министра, на ближайшие шесть лет "перед нами стоят весьма серьезные задачи развития, они определены майским указом президента и другими программными документами". "Все заданные национальные ориентиры в экономике, в социальной сфере должны быть достигнуты, в том числе, и на Дальнем Востоке. Я прекрасно понимаю, что эта задача тут намного труднее, чем во многих других регионах нашей страны. Здесь нам придется приложить немало усилий, главная цель — ликвидировать отставание Дальнего Востока в уровне жизни, в социальном развитии от среднероссийского", — сказал Медведев.

Он напомнил, что в последние годы был принят комплекс мер по развитию Дальнего Востока, которые позволили уже в прошлом году зафиксировать рекордный прирост прямых инвестиций, на уровне 17%, в 2018 году двузначный темп роста также сохраняется. Доля иностранных инвестиций, которые приходятся на Дальний Восток, отметил Медведев, составляет почти треть от общероссийского объема иностранных инвестиций. Премьер также напомнил, что правительство недавно утвердило программу строительства и модернизации социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в рамках которой до 2020 года планируется направить порядка 50 млрд рублей.

"Это важное направление, поэтому обращаюсь к Минвостокразвития и губернаторам: нужно обеспечить самый строгий контроль за расходованием этих денег, проследить за тем, чтобы все объекты были введены в срок", — подчеркнул Медведев.