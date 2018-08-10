Подражание взрослым: курящие родители становятся плохим примером для детей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курение родителей создает серьезную угрозу для их детей как до появления на свет, так и через годы после него. Так, курение матери может вызвать осложнения при беременности, а после рождения пристрастие к этой пагубной привычке хотя бы одного из родителей увеличивает вероятность того, что в будущем ребенок переманит ее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Согласно данным Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS 2016), распространенность курения среди взрослого населения в России в 2016 году составляла 30,5%. По данным ВЦИОМ, в 2017 году распространенность потребления табака среди взрослого населения в России составила 29%: 45% среди мужчин и 15% среди женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Риски при беременности

Заместитель главного врача по реабилитации госпиталя "Лапино", врач акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Елена Силантьева рассказала, что курение легко провоцирует развитие таких тяжелых осложнений беременности, как поздний токсикоз, синдром внутриутробной задержки развития плода, плацентарную недостаточность, и может стать причиной рождения неполноценного ребенка.

По словам эксперта, курение имеет два механизма воздействия на здоровье беременной женщины – устойчивый длительный спазм сосудов в организме и повышение потенциала свертываемости крови. У женщин во время беременности, отмечает специалист, потенциал свертываемости крови исходно выше, таким образом, природа пытается защитить ее от кровотечения в родах и при любых обстоятельствах, связанных с потерей беременности.

"Это эволюционно-закрепившийся механизм, который бережет женщину от гибели. Когда исходный высокий потенциал свертывания крови накладывается на то, что происходит при курении, при действии никотина, очень часто возникает состояние, при котором кровь начинает сворачиваться уже прямо в сосудах — это образование микротромбиков, хронический, вялотекущий, слабо себя проявляющий синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови", — пояснила Силантьева.

В первую очередь у беременных женщин начинают страдать сосуды, которые находятся в плаценте, там, где материнское русло соприкасается напрямую с кровеносным руслом плода. Там же происходит обмен кислородом и питательными веществами.

"Именно эти сосуды начинают страдать, забиваясь мелкими тромбиками, поэтому та или иная степень плацентарной недостаточности, как правило, сопутствует женщинам с курением", — отметила Силантьева.

Эксперт добавила, что можно найти тысячи женщин, которые скажут, что курили во время беременности и при этом родили здоровых детей. По ее словам, все зависит от сочетания рисков.

"Все те состояния, которые могут развиться во время беременности у курящей женщины, могут развиться и у некурящей, просто риск их развития у курящей на порядок выше", — сказала Силантьева.

Как взрослый

Помимо вреда, который курящие родители могут нанести ребенку еще до рождения, существует и опасность негативного примера для ребенка в уже осознанном возрасте. Так, курение родителей существенно увеличивает вероятность того, что курить будут их дети, сообщил РИА Новости психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс.

"Дети видят все. Модель, которую они видят с детства, они, скорее всего, будут потом повторять", — сказал он.

По его словам, единственное, что может в этом случае помогать, — это честное отношение родителя к своему курению.

"Если он курит, но говорит своему ребенку: "Я бы хотел не курить, но, к сожалению, не могу бросить, у меня зависимость, я не получаю от этого удовольствия, я понимаю, что это плохо, но не могу отказаться". Если так подавать ребенку курение, то вероятность, что он не закурит, увеличивается", — пояснил Хорс.

Однако он отмечает, что большинство родителей говорят, что это их выбор, потому что они взрослые, а это не работает, так как главная цель ребенка – стать взрослым. При такой постановке вопроса курение становится атрибутикой взрослого человека, которую использует ребенок, уточнил психолог.

"Задача всех табачных компаний — представлять курение как выбор. Табак формирует очень серьезную зависимость. Курильщики – это люди, которые вынуждены курить. Себя они могут оправдывать как угодно, что мы не вынуждены, мы сами так захотели, но они не могут сами бросить, у них без курения начинается ломка. Но они воспринимают это как желание курить", — добавил специалист.

Признать зависимость

Бросить курить, по словам психолога, можно за один день. Главное — признать у себя зависимость.

"Самая неприятная история у курильщиков — психологическая. Табачные пиарщики часто говорят, что человек сам должен захотеть бросить курить, но нет, помощь можно просить, и это нормально", — сказал Хорс.

По его мнению, специалисты могут помочь изменить отношение к сигаретам настолько, что курение станет неприемлемым. Ломка при желании курить будет происходить, но человек будет к ней готов, она станет для него симптомом болезни, которую можно вылечить в течение недели, отмечает психолог.