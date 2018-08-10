В Ленобласти выступили за разработку профдифференциации выпускников школ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров может инициировать разработку законопроекта по профессиональной дифференциации выпускников школ с правом поступления в вузы или колледжи.

"Хотелось бы дополнить, может быть, законодательно именно вопрос профессиональной дифференциации уже выпускников школ, чтобы кто-то шел в высшее учебное заведение, кто-то ориентировался на среднее звено. Возможно, что на осенней сессии, которая будет, по итогам работы этой (образовательной) реформы будем выходить с предложениями к федеральным коллегам, к министерству образования о том, чтобы дополнить, улучшить действия этой реформы", — сказал он РИА Новости.

По его словам, действующая "пятибальная" система оценки успеваемости устарела.

"В данном случае хотелось бы дополнить, может быть, увеличение дифференциации оценок по успеваемости. Пятибалльная шкала, она по сути (не используется), у нас в России действует трехбалльная шкала: пять, четыре, три. Двойки и колы давно никому не ставят", — добавил политик.