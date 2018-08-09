МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Елена Степаненко просит взыскать со своего мужа Евгения Петросяна 57 процентов собственности, сообщил "Бизнес ФМ" один из сотрудников адвокатского бюро, которое представляет интересы юмористки в бракоразводном процессе.

"Как можно заявлять о требовании 80 процентов имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57 процентов?" — сказал юрист.

По его словам, семь процентов — половина от стоимости имущества, "выведенного" Петросяном из семейного бюджета.

Ранее СМИ сообщали, что Степаненко намерена отсудить у юмориста 80 процентов совместно нажитого имущества, по словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, защита просить поделить собственность поровну.

Юмористы состоят в браке более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск, который был зарегистрирован 4 июля, подала Степаненко.

Ее представляет адвокат Елена Забралова, которая ранее защищала интересы Владимира Путина, патриарха Кирилла и Игоря Сечина. Жорин ранее представлял сторону фигуристки Марины Анисиной во время ее развода с актером Никитой Джигурдой.

Хамовнический суд в Москве начал рассматривать вопрос о расторжении брака и разделе имущества Петросяна и Степаненко в понедельник, однако в связи с принятием встречного иска заседание было отложено на 13 августа.