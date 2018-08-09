Путин отметил вклад участников "БалтАртека" в повышение авторитета России

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного молодёжного образовательного форума "БалтАртек", проходящего в Калининградской области, отметил значимость деятельности участников форма для повышения авторитета страны в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня здесь, на гостеприимной калининградской земле, собрались талантливые, инициативные молодые люди – россияне и наши соотечественники из разных стран, стремящиеся внести свой вклад в продвижение идей русского мира, в расширение общего русскоязычного информационного пространства", — сказал Путин.

Президент отметил важность того, что участников объединяет забота о будущем России, желание быть сопричастным её судьбе, содействовать популяризации русского языка, исторического, культурного наследия.

"Столь серьёзная, многогранная работа имеет большое значение для укрепления международных гуманитарных, человеческих контактов, повышения авторитета России в мире", — добавил президент.

Путин также выразил уверенность в том, что насыщенная программа форума позволит участникам и гостям с пользой провести эти дни, наметить перспективы для личностного, профессионального роста, обменяться с другими участниками смены опытом и практиками, обрести новых друзей и единомышленников.

Ранее Росмолодежь сообщала, что соотечественники из более чем 70 стран приедут на молодежный образовательный форум "БалтАртек". Форум, каждый образовательный день которого будет посвящен определенной теме — науке, экономике, культуре, добру, России, миру, — пройдет с 9 по 16 августа.