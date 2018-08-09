Глава СПЧ встретился с руководством Русфонда и "Справедливой помощи"

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российский фонд помощи (Русфонд) и благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" на площадке президентского совета по правам человека (СПЧ) обсудили вопросы сотрудничества при оказании помощи детям Донбасса и Сирии, которые нуждаются в лечении, сообщает сайт СПЧ.

В четверг председатель совета Михаил Федотов провел рабочую встречу с главой Русфонда, членом СПЧ Львом Амбиндером, новым президентом "Справедливой помощи " Татьяной Константиновой и членом правления этой организации Ольгой Демичевой.

"В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между организациями, в частности, по программе оказания помощи детям юго-востока Украины и Сирийской Арабской Республики, нуждающимся в лечении и реабилитации, в том числе в связи с полученными ранениями", — говорится в сообщении на сайте.

В ходе встречи Федотов вручил главе Русфонда благодарственное письмо президента РФ за плодотворную деятельность в сфере защиты прав человека и развития гражданского общества, а также отметил прекрасные практические результаты, достигнутые Константиновой за пока еще непродолжительное время работы в качестве президента благотворительной организации.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница, член СПЧ Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года организация официально сменила название на "Справедливая помощь Доктора Лизы". Она продолжила работу по эвакуации детей на лечение в Россию. Не так давно в организации сменилось руководство. Как отмечал Федотов, по инициативе и рекомендации попечительского совета общее собрание сменило состав правления и избрало нового президента организации. Соколову на этой должности сменила Татьяна Константинова — известный в благотворительной среде человек, исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих людей "Со-единение".