Глава СПЧ встретился с руководством Русфонда и "Справедливой помощи"

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российский фонд помощи (Русфонд) и благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" на площадке президентского совета по правам человека (СПЧ) обсудили вопросы сотрудничества при оказании помощи детям Донбасса и Сирии, которые нуждаются в лечении, сообщает сайт СПЧ.
"В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между организациями, в частности, по программе оказания помощи детям юго-востока Украины и Сирийской Арабской Республики, нуждающимся в лечении и реабилитации, в том числе в связи с полученными ранениями", — говорится в сообщении на сайте.
В ходе встречи Федотов вручил главе Русфонда благодарственное письмо президента РФ за плодотворную деятельность в сфере защиты прав человека и развития гражданского общества, а также отметил прекрасные практические результаты, достигнутые Константиновой за пока еще непродолжительное время работы в качестве президента благотворительной организации.
После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года организация официально сменила название на "Справедливая помощь Доктора Лизы". Она продолжила работу по эвакуации детей на лечение в Россию. Не так давно в организации сменилось руководство. Как отмечал Федотов, по инициативе и рекомендации попечительского совета общее собрание сменило состав правления и избрало нового президента организации. Соколову на этой должности сменила Татьяна Константинова — известный в благотворительной среде человек, исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих людей "Со-единение".