Москалькова получила от Денисовой отказ Сенцова от перевода в больницу

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила от омбудсмена Верховной рады Украины Людмилы Денисовой копию отказа отбывающего наказание в российской колонии украинца Олега Сенцова от перевода в больницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

"Уполномоченный рассказала, что получила от Людмилы Денисовой фотокопию рукописного письма Олега Сенцова, в котором тот объясняет свой отказ от направления в больницу", — сказал Зловедов.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Facebook двоюродной сестры Сенцова Натальи Каплан сообщили, что состояние здоровья осужденного Сенцова серьезно ухудшилось. В социальной сети Каплан рассказала, что получила письмо от брата, где тот пишет, что "конец близок". Зловедов утром в четверг сообщил РИА Новости, что уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак побеседовал с врачом Сенцова, который рассказал ему, что состояние заключенного "относительно стабильное".

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.