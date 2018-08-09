Москалькова получила свежие фото Сенцова из тюремной камеры

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила свежие фотографии отбывающего наказание в российской колонии Олега Сенцова, на которых тот стоит в тюремной камере, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

"Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова, сделанные 9 августа с его личного согласия", — заявил Зловедов.

На фотографиях, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Сенцов в тюремной форме стоит на фоне двух кроватей, на одной из которых лежат две книги.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Facebook двоюродной сестры Сенцова Натальи Каплан сообщили, что состояние здоровья брата серьезно ухудшилось. В социальной сети Каплан рассказала, что получила письмо от него, где тот пишет, что "конец близок". Зловедов утром в четверг сообщил РИА Новости, что уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак побеседовал с врачом Сенцова, который рассказал ему, что состояние заключенного "относительно стабильное".