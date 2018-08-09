В Югре выросло число коренных северян, ведущих традиционный образ жизни

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 авг — РИА Новости. Число представителей коренных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни в Ханты-Мансийском автономном округе, за последние 5 лет выросло на 7,5%, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В четверг в рамках рабочего визита в Белоярский район губернатор автономного округа Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности главы Тюменской области Александр Моор посетили село Казым, где проходят мероприятия, посвященные Дню коренных народов мира.

"В Югре продолжается работа по решению экономических, социальных вопросов, экологии, культуры, образования, развития родного языка, поддержки традиционного образа жизни. За последние 5 лет – с 2013 по 2017 год – число коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни, выросло на 7,5%", — рассказали в департаменте.

По информации окружных властей, за 3 предыдущих года также заметно возросло число представителей коренных народов, которые получили возможность устроиться на работу. Уровень трудоустройства данной категории югорчан составляет 66%.

"У нас еще много дел. Учитывая то, как мы взялись за них, я абсолютно уверена в том, что мы справимся и сохраним каждого из нас для нашей страны", — приводятся в сообщении слова Комаровой. Она напомнила, что в этом году автономный округ отмечает 900-летие с момента первого упоминания Югры в русских летописях, в которых регион рассматривается как земля, на которой живет югорский народ.

В свою очередь Моор выделил уникальность проживающих в автономном округе людей, которые из поколения в поколение передают знания об обычаях и исконном образе жизни коренного населения.

"Мы с уважением относимся к народам нашей многонациональной страны, их историко-культурному наследию и будем поддерживать коренные малочисленные народы. Мы рады видеть на областных мероприятиях представителей из других регионов, особенно югорчан и ямальцев – наших соседей, партнеров, друзей", — добавил он.

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