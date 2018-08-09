В Югре выросло число коренных северян, ведущих традиционный образ жизни

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 авг — РИА Новости. Число представителей коренных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни в Ханты-Мансийском автономном округе, за последние 5 лет выросло на 7,5%, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
"В Югре продолжается работа по решению экономических, социальных вопросов, экологии, культуры, образования, развития родного языка, поддержки традиционного образа жизни. За последние 5 лет – с 2013 по 2017 год – число коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни, выросло на 7,5%", — рассказали в департаменте.
По информации окружных властей, за 3 предыдущих года также заметно возросло число представителей коренных народов, которые получили возможность устроиться на работу. Уровень трудоустройства данной категории югорчан составляет 66%.
"У нас еще много дел. Учитывая то, как мы взялись за них, я абсолютно уверена в том, что мы справимся и сохраним каждого из нас для нашей страны", — приводятся в сообщении слова Комаровой. Она напомнила, что в этом году автономный округ отмечает 900-летие с момента первого упоминания Югры в русских летописях, в которых регион рассматривается как земля, на которой живет югорский народ.
В свою очередь Моор выделил уникальность проживающих в автономном округе людей, которые из поколения в поколение передают знания об обычаях и исконном образе жизни коренного населения.
"Мы с уважением относимся к народам нашей многонациональной страны, их историко-культурному наследию и будем поддерживать коренные малочисленные народы. Мы рады видеть на областных мероприятиях представителей из других регионов, особенно югорчан и ямальцев – наших соседей, партнеров, друзей", — добавил он.
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