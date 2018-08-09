В Совфеде не поддержали идею об ограничении продажи алкоголя в магазинах

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Предложение продавать алкоголь в продуктовых магазинах только в закрытых шкафах или отдельных залах ничего не даст для борьбы с алкоголизмом, зато создаст проблемы как для бизнеса, так и для потребителей, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ранее запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках, а размещать эту продукцию в отдельных залах или закрытых шкафах по аналогии с табаком.

"Я в этой инициативе смысла не вижу, поскольку любые запретительные меры, как правило, не имеют позитивного эффекта. Мы это уже проходили в 80-х годах прошлого века по время развёрнутой в СССР кампании по алкоголю, когда были вырублены виноградники", — сказал Тимченко РИА Новости.

Как подчеркнул сенатор, продажа алкогольных напитков в закрытых шкафах это не самая эффективная мера в борьбе с алкоголизмом. "С этой проблемой надо бороться совсем по-другому, а не ограничивать таким образом продажу алкогольных напитков, в частности, красных вин и коньяков, умеренное потребление которых, наоборот, полезно для здоровья", — отметил он.

По словам Тимченко, от введения подобных запретительных мер пострадает не только бизнес, но и сами потребители.