Россияне взошли на Эльбрус четвертыми на конкурсе "Эльбрусское кольцо"

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Команда из России стала четвертой при восхождении на Эльбрус на конкурсе "Эльбрусское кольцо", проводимого в рамках Армейских международных игр-2018, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Первыми на вершину поднялась команда Китайской народной республики. Команде Китая потребовалось 3 часа 12 минут для восхождения на вершину из базового лагеря "Приют 11" (высота 4130 м). Вслед за китайскими военнослужащими на самую высокую точку Европы взошла команда Республики Узбекистан (3 часа 24 минуты). Третьими поднялись на вершину команда Республики Индия (3 часа 34 минуты), команда Российской Федерации поднялась четвертыми за 3 часа 40 минут", — сказали в ведомстве.

Не очень удачное восхождение на Эльбрус все же позволило команде России набрать 12222 баллов за 14 спецзаданий и сохранить лидерство в общем зачете Международного конкурса "Эльбрусское кольцо-2018". На втором месте – команда Китая (10869), на третьем – Казахстан (10837).