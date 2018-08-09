Жалоб от найденного на побережье Чукотки американца не поступало

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американскому гражданину, найденному у берегов Чукотки, продолжают оказывать медицинскую помощь, жалоб с его стороны нет, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В пятницу, 3 августа, появилась информация о задержании гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке, в селе Лаврентия на Чукотке. Как напомнила Захарова, он путешествовал на своей лодке по реке Юкон и случайно вышел в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки. В Чукотской окружной больнице ему было оказано необходимое содействие, у него выявлена острая респираторная вирусная инфекция.

"Сейчас его жизни ничего не угрожает, состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Он продолжает получать медицинскую помощь. Жалоб с его стороны не поступало. По данному вопросу МИД находится в постоянном контакте с российскими местными органами власти и американскими диппредставительствами", — сообщила дипломат.