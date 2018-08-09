В ОБСЕ обеспокоены состоянием здоровья Сенцова

ВЕНА, 9 авг — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, осужденного в РФ за организацию терактов в Крыму, и вновь призвал к его освобождению.

"Очень обеспокоен ухудшающимся состоянием здоровья… Олега Сенцова, объявившего голодовку в российской тюрьме. Я вновь призываю к его освобождению. Сейчас это крайне необходимо", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Facebook двоюродной сестры Сенцова Натальи Каплан сообщили, что состояние здоровья Олега Сенцова серьезно ухудшилось. В социальной сети Каплан рассказала, что получила письмо от брата, где тот пишет, что "конец близок". Адвокат Сенцова заявил, что у него началась анемия, а пульс снизился до 40 ударов в минуту, писали в СМИ.

При этом, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак побеседовал с врачом Сенцова, который рассказал ему, что состояние заключенного "относительно стабильное".

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.