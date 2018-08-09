Юрист считает, что в ситуации вокруг Telegram стороны не пойдут на уступки

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Решение Верховного суда отклонить жалобу Telegram никак не изменит ситуацию вокруг мессенджера: ни компания, ни ФСБ не пойдут на уступки, считает партнер юридической компании Polegis Сергей Кормилицин.

В четверг апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение ВС РФ, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования. Теперь решение Верховного суда официально вступило в силу, хотя приказ ФСБ действовал с момента издания, на время судебной проверки его действие не приостанавливалось.

"Пока Telegram не удается заблокировать, ситуация останется вялотекущей. Роскомнадзор будет пытаться его блокировать — Telegram придумывать что-то новое для того, чтобы блокировку обойти. Судя по политике Telegram, компания не пойдет на уступки, но, с другой стороны, судя по политике государства, оно также не пойдет на уступки. Telegram остается в выигрыше, он не понес никаких репутационных потерь", — сказал Кормилицин.

Оспорить приказ спецслужбы пытаются юристы мессенджера Telegram, по мнению которых, документ принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, "угрожает безопасности граждан".

"Юристы Telegram могут, теоретически, обжаловать решение суда. Но я не думаю, что это принесет какие-то плоды. Я лично к приказу отношусь отрицательно, потому что он в дальнейшем позволить требовать у других мессенджеров такие данные", — заметил Кормилицин.

С точки зрения спецслужбы, напротив, ключи для декодирования нужны ФСБ, чтобы "в конечном итоге обеспечивать безопасность". Как сообщила на заседании представитель ФСБ, ведомство запрашивало у Telegram переписку отдельных пользователей, но получило отказ.