В Якутии в пробе воды из озера, где погибли чайки, нашли формальдегид

ЯКУТСК, 9 авг — РИА Новости. Специалисты в Якутии обнаружили превышение содержания формальдегида в пробе воды из озера Байбал Куелэ, где ранее погибли чайки, это может быть следствием лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее сообщалось о массовой гибели чаек на участке Осохтох Эгинского наслега в Верхоянском районе Якутии. Тушки мертвых птиц были обнаружены вблизи озера Байбал Куелэ. Пробы для анализов доставили в лабораторию якутского республиканского центра ветеринарных исследований. Результаты анализов показали, что птенцы погибли из-за инфекционной болезни, поражающей органы дыхания.

"В пробе воды озера "Байбал күелэ" на участке Осохтох Эгинского наслега Верхоянского района установлено превышение норматива по содержанию формальдегида. По словам специалистов, это может быть связано с задымлением от лесных пожаров", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что концентрация остальных определенных компонентов не выходит за рамки установленных нормативов, уровень радиации в пробах воды и почвы также находится в пределах нормы.