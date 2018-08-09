ЦИК назвал число желающих проголосовать на другом участке 9 сентября

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более 65 тысяч избирателей по всей стране изъявили желание проголосовать в единый день голосования 9 сентября на другом участке, а не по месту регистрации, подали соответствующие заявления, чтобы прикрепиться к удобному участку, следует из данных российского Центризбиркома.

Как указано на слайде, продемонстрированном журналистам в ЦИК России, общее количество таких заявлений к утру четверга, 9 августа, составило порядка 65,3 тысяч.

Преимущественно люди пользуются для оформления таких заявлений порталом госуслуг — таким образом было подано около 47,4 тысяч заявлений, следует из данных Центризбиркома. Многофункциональные центры (МФЦ) за это время приняли почти 10,9 тысяч аналогичных заявлений, а территориальные избиркомы — 7 тысяч.

Избиратели, желающие в единый день голосования 9 сентября проголосовать по месту фактического нахождения в пределах региона, а не на том участке, к которому они прикреплены по месту регистрации, могут с 25 июля подать соответствующее заявление в территориальный избирком, МФЦ или через портал госуслуг, а с 29 августа — в любую участковую избирательную комиссию.

Подача заявлений о включении в список избирателей на другом участке возможна в рамках механизма "мобильный избиратель", который заменил открепительные удостоверения; на этих выборах прием таких заявлений продлится до 5 сентября включительно.