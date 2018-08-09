Среднее время поездки в московских такси планируют сократить до 10-15 минут

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Среднее время поездки в такси в Москве постепенно снижается и сегодня составляет 21 минуту, в планах мэрии снизить это время в пути до 10-15 минут, сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Среднее время поездки в такси в Москве постепенно снижается. Сегодня это 21 минута в среднем. Мы прогнозируем, что по итогам года это будет 20 минут, а наша целевое состояние — привести это время поездки к 10-15 минутам. Мы считаем, это будет самая идеальная картина", — сказал Пронин в четверг на международном форуме "Такси".

По его словам, также сокращается дистанция поездки в такси: в 2018 году — 11,8 километра, планируется сократить его до 5-6 километров.

"Пять-шесть километров должна быть дистанция — это короткие пробежки, это большая оборачиваемость, это регулярный заказ и пассажиропоток", — пояснил Пронин.

VI Международный евразийский форум "Такси" открылся в Москве в четверг, 9 августа. Форум начался с пленарного заседания "Развитие такси в России: создание надёжного будущего". Двухдневная программа форума соберёт на площадке представителей более 70 регионов России, в числе которых будут города-участники чемпионата мира по футболу, а также делегатов ФРГ, Греции, Бельгии, стран СНГ и Прибалтики. В 20-ти мероприятиях форума примут участие более 1 тысячи человек и выступят свыше 100 ведущих экспертов отрасли.